 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Gegen Einsamkeit und Trauer: Kaffeetrinken zwischen Grabsteinen

Idee im Landkreis Gegen Einsamkeit und Trauer: Kaffeetrinken zwischen Grabsteinen

Idee im Landkreis: Gegen Einsamkeit und Trauer: Kaffeetrinken zwischen Grabsteinen
1
Das Café Herzenszeit auf dem Burghaldenfriedhof in Sindelfingen erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: privat

In Sindelfingen ist das Friedhofscafé bereits ein Erfolg. Nun startet auch in Böblingen ein Angebot gegen Einsamkeit und Isolation.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Unter großen Bäumen mitten im Grünen sitzen Menschen bei Kaffee und Kuchen zusammen, plaudern und kommen ins Gespräch. Vögel zwitschern, Ehrenamtliche schenken Kaffee aus und verteilen Kuchen. Der Ort des Cafés überrascht: der Burghaldenfriedhof in Sindelfingen.

 

Was zunächst ungewöhnlich klingt, entwickelt sich in der Region gerade zu einem neuen Begegnungsformat. Nachdem in Sindelfingen bereits seit ein paar Wochen ein Friedhofscafé angeboten wird, beginnt nun auch demnächst in Böblingen ein ähnliches Projekt. Der Auftakt soll am 28. Mai auf dem Alten Friedhof sein - jeweils donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Voraussetzung ist allerdings gutes Wetter.

Die Idee ist bewusst niederschwellig gehalten: Menschen sollen einfach vorbeikommen können – unabhängig davon, ob sie gerade trauern, jemanden besuchen oder schlicht Gesellschaft suchen. Kaffee, Tee, Sprudel und Kuchen gibt es gegen eine Spende.

Unsere Empfehlung für Sie

Böblingen: Ganz kurzfristig und ohne Aufwand: Tauffest unter freiem Himmel

Böblingen Ganz kurzfristig und ohne Aufwand: Tauffest unter freiem Himmel

Weniger Hürden, mehr Gemeinschaft: Beim ökumenischen Tauffest im Juni können Familien ihre Kinder unkompliziert taufen lassen.

Das Angebot soll Menschen zusammenbringen

„Es soll kein reines Trauercafé sein“, erklärt die evangelische Pfarrerin Gerlinde Feine, die das Projekt in Böblingen initiiert hat. Vielmehr gehe es um Begegnung, um das Miteinander und auch um die Bekämpfung von Einsamkeit. Gleichzeitig könne das Friedhofscafé ein Türöffner sein: Wer Gesprächsbedarf habe, könne sich dort auch über weitere Trauerangebote der Kirchen und der Stadt informieren.

Rund 30 Ehrenamtliche arbeiten in Böblingen beim „Café Vergissmeinnicht“ bereits mit. Darunter sind auch ausgebildete Psychologen, Trauerbegleiter und Notfallseelsorger. „Es ist immer mindestens eine Person mit entsprechendem Hintergrund dabei“, erklärt Feine. Die evangelische Kirche stellt zunächst die Grundausstattung bereit. Kaffee, Kuchen, Klappstühle und Tische sollen im Bollerwagen auf den Friedhof transportiert werden. Vieles läuft über Spenden – sowohl finanziell als auch in Form von Kuchen.

Dass das Konzept funktionieren kann, zeigt der Blick nach Sindelfingen. Dort wurde das Friedhofscafé von der Bürgerstiftung Sindelfingen gemeinsam mit der katholischen Kirche ins Leben gerufen. Auch der Böblinger Hospizverein beteiligt sich daran. Das „Café Herzenszeit“, wie das Angebot dort heißt, findet jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr, ebenfalls nur bei schönem Wetter statt.

Das Friedhofscafé in Sindelfingen findet bis Herbst jeweils mittwochs statt. Foto: privat

Mit so einem Andrang wie bei den ersten Malen hatten die Organisatoren zunächst kaum gerechnet. Zuletzt kamen jeweils zwischen 40 und 50 Besucher. Inzwischen müssen zusätzliche Sitzgelegenheiten organisiert werden. Insgesamt kümmern sich rund 60 Ehrenamtliche um Kuchen, Bewirtung und Organisation.

Die große Resonanz überrascht selbst die Organisatoren

Die Resonanz sei positiv, berichten die Initiatorinnen Heike Stahl und Helga Jakubowski. „Eigentlich müsste man ein Tagebuch führen mit all den netten und besonderen Begegnungen, die hier entstehen“, sagt Heike Stahl, von der Bürgerstiftung Sindelfingen. Besonders bewegt habe sie die Rückmeldung einer Frau, die ihren Sohn früh verloren habe. Endlich sei wieder etwas los auf dem Friedhof, habe sie gesagt.

Genau das scheint den Kern der Idee zu treffen. Der Friedhof soll nicht nur Ort der Trauer sein, sondern auch wieder ein Platz sein, an dem Leben stattfindet. Dabei spiele die Atmosphäre zwischen den alten Bäumen durchaus eine Rolle. Man empfindet sie als ruhig und wohltuend. Durch die Begegnungen verliere der Ort aber auch etwas von seiner Schwere.

Vor allem ältere Menschen nehmen die Angebote bislang wahr, doch auch jüngere Besucher seien bereits gekommen, berichtet Stahl. Das Friedhofscafé sei für alle offen, betonen die Organisationen. Man müsse nichts konsumieren, nichts erklären, nichts mitbringen – außer etwas Zeit. Und so entsteht zwischen Grabsteinen, Vogelgezwitscher und Kuchenduft etwas, das vielerorts selten geworden ist: unkomplizierte Begegnung.

Kaffeetrinken auf dem Friedhof

Böblingen
Der Auftakt zum neuen Friedhofscafé in Böblingen ist für den 28. Mai geplant. Der Ort ist der Alte Friedhof, jeweils donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Voraussetzung ist allerdings gutes Wetter.

Sindelfingen
Das Friedhofscafé in der nach Nachbarstadt existiert schon: Es findet jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr statt, ebenfalls nur bei schönem Wetter.

Weitere Themen

Großbaustelle in Leonberg: Wie geht es auf dem Postareal weiter?

Großbaustelle in Leonberg Wie geht es auf dem Postareal weiter?

Dort wo ein neues Stadtviertel entstehen soll, ist noch eine Brache. Doch Baubürgermeister Klaus Brenner ist optimistisch, dass sich das bald ändert.
Von Nathalie Mainka
Neuer Stadtrat in Heimsheim: Vom Brandeinsatz direkt zur feierlichen Ernennung

Neuer Stadtrat in Heimsheim Vom Brandeinsatz direkt zur feierlichen Ernennung

Der 19-jährige David Völter rückt auf der CDU-Liste für den verstorbenen Gemeinderat Ralf Rüth nach.
Von Brunhilde Arnold
Vatertagsmarkt Döffingen: Mit dem Bierbus durch die Gassen: Vatertag auf Döffinger Art

Vatertagsmarkt Döffingen Mit dem Bierbus durch die Gassen: Vatertag auf Döffinger Art

Der 46. Döffinger Vatertagsmarkt bot trotz durchwachsenen Wetters alles: nette Begegnungen, gutes Essen und überraschende Boxen.
Von Leonie Schüler
Tischtennis: Glaspalast für Para-DM optimal vorbereitet

Tischtennis Glaspalast für Para-DM optimal vorbereitet

Tischtennis: Der VfL Sindelfingen ist Gastgeber der Deutschen Para-Meisterschaften am Freitag und Samstag mit 243 Anmeldungen.
Von Thomas Holzapfel
Nach Einsturz 2023: Bald weniger Lärm an der S-Bahn in Maichingen

Nach Einsturz 2023 Bald weniger Lärm an der S-Bahn in Maichingen

Gut drei Jahre nach dem Einsturz eines Teils der Lärmschutzwand an der S-Bahn in Maichingen will die Bahn jetzt tätig werden. Warum erst jetzt?
Von Julia Theermann
Griechisches Konzert: Rembetiko-Wucht: Musik der „Verdammten“ in Leonberg

Griechisches Konzert Rembetiko-Wucht: Musik der „Verdammten“ in Leonberg

Die Bouzoukis der Engel spielen am Sonntag, 17. Mai, in Leonberg: Eine Zeitreise zu den Wurzeln des Rembetiko – in die Welt der Machos, Tagträumer und Vagabunden in Griechenland.
Von Georg Friedel
Viele Igel sind in Not: Igelhilfe sucht neues Zuhause: Leonberger Pflegestelle vor ungewisser Zukunft

Viele Igel sind in Not Igelhilfe sucht neues Zuhause: Leonberger Pflegestelle vor ungewisser Zukunft

Silke Staiger versorgt in ihrer Wohnung verletzte und geschwächte Igel. Doch der aktuelle Standort steht vor dem Aus – jetzt sucht die Pflegestelle neue Räumlichkeiten.
Von Jelena Maier-Kasparek
Demokratie-Guide in Herrenberg: Was Werte bedeuten – digitale Lehrstunde in Sachen Demokratie

Demokratie-Guide in Herrenberg Was Werte bedeuten – digitale Lehrstunde in Sachen Demokratie

Zum Tag der Demokratie am 24. Mai startet die Stadt Herrenberg den Demokratie-Guide. Ziel ist es, demokratische Werte im Alltag sichtbar zu machen.
Von Wolfgang Berger
Leonberg: Engelbergtunnel: Kein Geld für Ausbildung der Tunnelretter?

Leonberg Engelbergtunnel: Kein Geld für Ausbildung der Tunnelretter?

Der Brand im Engelbergtunnel Anfang März hat gezeigt, wie wichtig gut ausgebildete Einsatzkräfte sind. Doch wer finanziert diese spezielle Tunnel-Fortbildungen?
Von Ulrike Otto
Zur Person: Lokale Künstlergröße feiert runden Geburtstag

Zur Person Lokale Künstlergröße feiert runden Geburtstag

Der Dagersheimer Maler und Grafiker Rainer Simon wird am 14. Mai 80 Jahre alt.
Von Eddie Langner
Weitere Artikel zu Sindelfingen Böblingen Wetter
 
 