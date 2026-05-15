Idee im Landkreis Gegen Einsamkeit und Trauer: Kaffeetrinken zwischen Grabsteinen
In Sindelfingen ist das Friedhofscafé bereits ein Erfolg. Nun startet auch in Böblingen ein Angebot gegen Einsamkeit und Isolation.
In Sindelfingen ist das Friedhofscafé bereits ein Erfolg. Nun startet auch in Böblingen ein Angebot gegen Einsamkeit und Isolation.
Unter großen Bäumen mitten im Grünen sitzen Menschen bei Kaffee und Kuchen zusammen, plaudern und kommen ins Gespräch. Vögel zwitschern, Ehrenamtliche schenken Kaffee aus und verteilen Kuchen. Der Ort des Cafés überrascht: der Burghaldenfriedhof in Sindelfingen.