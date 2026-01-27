Schlagzeilen über ein Autohaus-Treffen, einen Besuch im Thüringer Landtag und gleichzeitig Distanzierung. Wie steht die AfD zu Martin Sellner, der Leitfigur der identitären Bewegung?
27.01.2026 - 14:49 Uhr
Berlin - In der rechten Szene hat er fast sowas wie einen Promi-Status: Der Österreicher Martin Sellner, Führungsfigur der als rechtsextremistisch eingestuften Identitären Bewegung. Demonstrative Treffen von AfD-Politikern mit ihm sorgen aktuell für Schlagzeilen und bringen die Partei in Erklärungsnöte.