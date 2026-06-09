Nach 16 Monaten Pause findet an diesem Mittwoch wieder der offene Musikertreff in Sindelfingen statt.
09.06.2026 - 12:34 Uhr
Mehr als zehn Jahre lang trafen sich interessierte Musikerinnen und Musiker einmal im Monat im Pavillon in Sindelfingen, um zu „jammen“. Doch der Initiator Matthias Ostertag musste die Leitung im Februar 2025 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben – nach 16 Monaten Pause findet die Veranstaltung an diesem Mittwoch, 10. Juni, ab 20 Uhr als „Session Reloaded“ bei der IG Kultur wieder statt.