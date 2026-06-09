Nach 16 Monaten Pause findet an diesem Mittwoch wieder der offene Musikertreff in Sindelfingen statt.

Mehr als zehn Jahre lang trafen sich interessierte Musikerinnen und Musiker einmal im Monat im Pavillon in Sindelfingen, um zu „jammen“. Doch der Initiator Matthias Ostertag musste die Leitung im Februar 2025 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben – nach 16 Monaten Pause findet die Veranstaltung an diesem Mittwoch, 10. Juni, ab 20 Uhr als „Session Reloaded“ bei der IG Kultur wieder statt.

Nun hat Hardy Fritsch die Verantwortung für das Format übernommen. Der erfahrene Session-Musiker aus dem Raum Esslingen spielt in vielen Bands, zum Beispiel bei Ela und die Herzensbrecher. Fritsch, der Bass, Schlagzeug und Gitarre beherrscht, macht seit seiner Jugend Musik und sieht darin „mehr als ein Hobby“.

IG Kultur bespielt seit 40 Jahren den Pavillon

Der Verein IG Kultur, der seit fast 40 Jahren Programm im Sindelfinger Pavillon anbietet, ruft zum Mitmachen auf: „Ihr Musikerinnen und Musiker da draußen, kommt vorbei, denn ihr werdet viel Spaß im Pavillon haben!“, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. „Egal, welches Instrument ihr spielt und aus welcher Musikrichtig ihr kommt, ihr seid herzlich eingeladen.“ Auch Zuhörerinnen und Zuhörer seien gern gesehen.

Im Jahr 2013 hatten der Reutlinger Multiinstrumentalist Matthias Ostertag und IG-Kultur-Vorstand Ingo Liedtke das Angebot aus der Taufe gehoben. Das Session-Format mit dem Motto „Profis treffen Amateure“ sollte als Sprungbrett für Musiker dienen und fand nach etwas Anlaufzeit im Sindelfinger Pavillon guten Zuspruch.

Doch nach einem Schlaganfall musste Matthias Ostertag, der auch beim Jazzclub Reutlingen engagiert ist, kürzer treten und gab die Leitung der Sessions in Sindelfingen im Februar 2025 ab. Bei seinem Abschied äußerte der damals 65-Jährige die Hoffnung, es künftig weiterhin einen Abend für Amateurmusiker geben würde – nun ist es so weit.