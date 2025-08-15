IG-Metall-Chefin Benner Vager Maßhalteappell an die Aktionäre
Die Forderung nach geringeren Dividenden in der Automobilindustrie dürfte zunächst folgenlos bleiben. Dennoch hat IG-Metall-Chefin Benner einen Punkt, meint unser Autor.
Hohe Dividenden sind der IG Metall ein Dorn im Auge, seitdem sich die Industrie auf Talfahrt befindet – also seit Jahren. Alle soften Vorstöße, an der besonderen Behandlung der Aktionäre etwas zu ändern, sind gleich wieder im Sande verlaufen. Mitten in der Automobilkrise und zudem in einer nachrichtenärmeren Zeit stößt die Anregung von Gewerkschaftschefin Christiane Benner, dass die Shareholder kürzer treten sollen, immerhin auf erhöhte Aufmerksamkeit.