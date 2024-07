Eigentlich steht der Forderungskatalog der IG Metall zur Tarifrunde längst fest – nun legt sie plötzlich nach und dringt auf eine Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder. Die Metallarbeitgeber in Baden-Württemberg reagieren empört.

Matthias Schiermeyer 13.07.2024 - 22:04 Uhr

Die Metalltarifrunde hat noch nicht begonnen, da häufen sich schon die Aufreger. Nach dem Vorbild der Chemietarifparteien will die IG Metall plötzlich mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall darüber reden, wie eine Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder in den nächsten Tarifabschluss eingebaut werden könnte. Dies hat die Vorsitzende Christiane Benner am Freitagnachmittag bei der Bezirkskonferenz in Ludwigsburg öffentlich gemacht.