Der Igel steht auf der Liste der bedrohten Arten. Bald erwachen sie aus dem Winterschlaf. Silke Schacht, die in Leonberg eine Igel-Pflegestelle betreibt, erklärt, wie man den stachligen Säugern am besten hilft.

Sollten Sie einem Igel am helllichten Tag begegnen, dann handelt es sich um ein Tier in Not. „Igel sind nachtaktiv. Sieht man sie am Tag, ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass sie Hilfe benötigen“, sagt Silke Schacht, die seit einem Jahr eine Igel-Pflegestelle in Leonberg-Eltingen betreibt und mehrere Pflegetiere hat. Doch wie hilft man diesen Tieren am besten?

Manchmal sind geschwächte Tiere von Parasiten befallen, etwa Flöhen, Zecken oder Würmern. Eigentlich ein Fall für den Tierarzt. „Es gibt nur sehr wenige Tierärzte, die sich gut mit Igeln auskennen“, meint die Eltingerin. Die Kosten müsse man zudem selbst tragen. Bessere Ansprechpartner für Tiere, denen es sehr schlecht geht, sind daher die Tierheime oder Vereine wie die Tierengel aus Ludwigsburg. Die vermitteln dann weiter an Igelhilfen und Pflegestellen wie die von Silke Schacht.

Niemals Milch für Igel

Wenn Igel von Würmern befallen sind, fressen sie anfangs wenn überhaupt nur sehr wenig. Was das Futter für Igel betrifft, so gebe es viele falsche Informationen, die sich hartnäckig hielten. Milch etwa ist für die Tiere gefährlich. „Igel sind massiv laktoseintolerant. Davon bekommen sie ganz heftigen Durchfall“, erklärt Silke Schacht.

Igel lieben Katzenfutter und Laubhaufen

Stattdessen sollte man den Tieren hochwertiges Katzenfutter bereitstellen. „Ob Nass- oder Trockenfutter ist dabei egal. Es sollte aber mindestens 60 Prozent Fleischanteil haben. Füttern kann man übrigens auch die wild lebenden Igel. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten einen 75-prozentigen Schwund an Insekten in Deutschland. Dabei ist das die Hauptnahrungsquelle für Igel“, sagt die Igel-Mama. Ein Tiegel mit Katzenfutter in den Garten stellen und eine Nacht warten. Ist der Napf leer, dann die Menge erhöhen. Solange, bis ein wenig Futter übrig bleibt. Auf diese Weise hat Silke Schacht selbst immer mehr der Tiere in ihren Garten gelockt. Viele davon überwintern hier sogar.

Auch dafür die Igel-Pflegemama Tipps: „Richten Sie Totholzecken ein und lassen Sie das Laub im Garten liegen, auch gern schon im Haufen“, sagt sie. Besonders gut für Igel sind Kastanienblätter. „Diese enthalten einen Gerbstoff, der Flöhe abschreckt.“ Was den Tieren einen ruhigen Winterschlaf verschafft. Am besten bis Ende April oder sogar Anfang Mai.

Dieser Artikel erschien erstmals im März 2025 und wurde im Oktober 2025 aktualisiert.

Igelhilfen

Kreistierheim Böblingen

Herrenberger Straße 210, Telefon 0 70 31 / 6 63 27 51, E-Mail an kreistierheim@lrabb.de.

Tierschutzverein Ludwigsburg

Kugelberg 20, Telefon 0 71 41 / 25 04 10, E-Mail info@tierheim-lb.de. Der Tierschutzverein sucht auch Igelpaten sowie Gärten zum Auswildern von Igeln.

Tier-Engel unterwegs

Dieser Verein aus dem Kreis Ludwigsburg unterstützt bei der Versorgung von Igeln oder vermittelt eine Pflegestelle. E-Mail an tier-engel-unterwegs@web.de. Telefon nur für Notfälle: 01 78 / 9 31 34 65.