Igor Levit in Stuttgart Ganz leise vom Dunkel ins Licht

Igor Levit in Stuttgart: Ganz leise vom Dunkel ins Licht
Der Pianist Igor Levit, hier bei einem Konzert in Berlin Foto: dpa/Christophe Gateau

Der Pianist Igor Levit sorgt für Ovationen im Stuttgarter Beethovensaal – fast wie bei einem Popstar. Aber das hat auch seinen Preis

Tief beugt sich Igor Levit über die Tasten des Steinway-Flügels, und die Töne, die er ihm entlockt, sind fast ausschließlich leise und zerbrechlich. Piano und pianissimo nähert er sich den Noten, die Franz Schubert in seinem letzten Lebensjahr 1828 auf Papier schrieb, und dieser Tonfall bleibt, so lange die ersten beiden Sätze der B-Dur-Sonate dauern. Also gut eine halbe Stunde.

 

Schnell mal ein Foto schießen vom Star

Das ist lang. Zu lang für viele im Saal, in dem es ungewöhnlich unruhig ist. Menschen gehen, es wird gehustet und geredet. Mag sein, dass das konzentrierte Lauschen in den hinteren Parkettreihen bei Levits Dauer-Pianissimo anstrengend gewesen ist. Aber vielleicht zeigt sich hier auch die Kehrseite des Ruhms, der für einen so gut gefüllten Raum gesorgt hat. Da ist einerseits ein kluger Künstler, der mit Altem Neues gestalten will – und da ist andererseits ein Medienstar, der nicht nur Kenner anzieht, sondern auch Fans, für die Levit ein Popstar der Klassik ist und die ihn, wie eine Besucherin in der ersten Reihe, auch mal zwischen zwei Sätzen fotografieren wollen.

