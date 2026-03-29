Nach etwas mehr als einem Monat muss der Teammanager bereits wieder gehen. Tottenham steckt in akuter Abstiegsnot.
29.03.2026 - 17:18 Uhr
Der kriselnde Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur hat sich nach nur sieben Spielen von Teammanager Igor Tudor getrennt. Das teilten die Londoner am Sonntag mit, die Entscheidung sei „einvernehmlich“ getroffen worden. Die Spurs waren nach der 0:3-Heimpleite gegen Konkurrent Nottingham Forest auf Platz 17 der Premier League zurückgefallen, es droht der Abstieg.