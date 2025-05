Das olympische Turnier im Eishockey findet im kommenden Jahr ohne Russland statt. Auch für den Deutschen Eishockey-Bund hat die Entscheidung Auswirkungen.

dpa 25.05.2025 - 18:37 Uhr

Stockholm - Russlands Eishockey-Team wird nicht bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo starten. Dies bestätigte Weltverbands Präsident Luc Tardif am Schlusstag der Eishockey-WM in Stockholm. "Das Organisationskomitee hat uns beauftragt, einen Spielplan ohne Russland zu erstellen", erklärte der 72-Jährige nach einem Kongress des IIHF in der schwedischen Hauptstadt.