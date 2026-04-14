Illegale Autorennen Wo werden im Kreis Böblingen illegale Rennen gefahren?
Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.
Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.
Lebenslänglich hat der 33-jährige Mann bekommen, der vor einem Jahr zwei junge Frauen bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg tötete. Doch nicht nur im Kreis Ludwigsburg wird gerast, auch im Kreis Böblingen ist die Poser- und Tuning-Szene groß, auch wenn sich das natürlich nicht mit illegalen Rennen gleichsetzen lässt. Eine Auswertung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zeigt, dass die Fälle seit 2020 deutlich gestiegen sind. Während damals neun Rennen im Kreis Böblingen angezeigt wurden, hat die Polizei bis zum 1. April dieses Jahres bereits acht Rennen registriert. Im vergangenen Jahr waren es laut der Polizeistatistik insgesamt 31 Fälle, dabei fanden in den Monaten Juli und August etwas mehr Rennen statt als im Frühjahr oder den Winter über.