Der Müllberg am Parkplatz Wildparkstraße wirft ein Schlaglicht auf das rücksichtslose Verhalten von Müllsündern. Immer wieder wird Müll in Stuttgart illegal entsorgt.
30.12.2025 - 09:09 Uhr
Gute Nachrichten für Waldspaziergänger im Rotwildpark: den Müllberg, den Unbekannte in den vergangenen Tagen am Parkplatz Wildparkstraße hinterlassen haben, wird zügig abgetragen. Eine Sprecherin der Stuttgarter Abfallwirtschaft (AWS) erklärte am Dienstag auf Anfrage: „Eine Abholung des illegal entsorgten Mülls wurde veranlasst. Dieser wird schnellstmöglich abgefahren.“