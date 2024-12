Wärmedämmfilz landet am Waldrand

Rund 25 Rollen Wärmedämmung haben Unbekannte in der Nähe eines Hochsitzes beim Husarenhof verbotenerweise abgeladen.

Sabine Armbruster 03.12.2024 - 16:05 Uhr

Dass Wärmedämmung teuer ist, hat einen oder mehrere Unbekannte nicht davon abgehalten, 25 Rollen davon einfach auf ein Feld nahe dem Husarenhof im Gewann Galgenfels bei Besigheim zu werfen. Laut dem Ludwigsburger Polizeipräsidium wurde der Wärmedämmfilz zwischen Freitagabend, 29. November und Samstagabend, 30. November, unerlaubt dort abgeladen. Ein Zeuge hatte den Müll auf einem Feld in der Nähe eines Hochsitzes entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung geben könnten. Vermutlich stammt das Material vom Hersteller Isover. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.