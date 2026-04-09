Die Polizei ermittelt gegen zwei Auto- und einen Motorradfahrer, sie sich am Mittwoch in Freiberg mehrere Rennen geliefert haben sollen. Einer der Führerscheine ist nur wenige Tage alt.

Julia Amrhein 09.04.2026 - 13:31 Uhr

Zwei Auto- und ein Motorradfahrer sollen sich am Mittwochabend im Industriegebiet von Beihingen mehrere kurze Rennen geliefert haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 18.55 Uhr in der Porschestraße beobachtet und gemeldet, wie das Trio jeweils die Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn aufstellte und anschließend aufs Gas trat.