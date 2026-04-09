Die Polizei ermittelt gegen zwei Auto- und einen Motorradfahrer, sie sich am Mittwoch in Freiberg mehrere Rennen geliefert haben sollen. Einer der Führerscheine ist nur wenige Tage alt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Auto- und ein Motorradfahrer sollen sich am Mittwochabend im Industriegebiet von Beihingen mehrere kurze Rennen geliefert haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 18.55 Uhr in der Porschestraße beobachtet und gemeldet, wie das Trio jeweils die Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn aufstellte und anschließend aufs Gas trat.

 

Führerschein erst seit wenigen Tagen

Die Polizei traf in der Porschestraße auf eine 19-Jährige und einen 18-Jährigen, der seinen Führerschein erst wenige Tage hatte, deren BMWs dort parkten. Der Motorradfahrer war bereits nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Marbach ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 07144/9000 oder unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.