Weniger als 3.000 Sumatra-Elefanten gibt es noch. Nun wurden weitere getötet und geköpft. Elfenbeinhandel ist ein Riesengeschäft - aber jetzt gelang der Polizei ein Schlag gegen die Wilderer.
Medan - Nach der Tötung und Enthauptung mehrerer stark bedrohter Elefanten auf der indonesischen Insel Sumatra hat die Polizei 15 mutmaßliche Mitglieder eines organisierten Wildererrings festgenommen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Elefanten erschossen und deren Stoßzähne für den illegalen Elfenbeinhandel entfernt zu haben.