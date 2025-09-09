Der Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag ist zu einer hohen Strafe verurteilt worden. Ein früherer Stadtratskollege erwartet als Konsequenz den Rücktritt.
Der Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag ist wegen des verbotenen Handels mit Kautabak-Produkten (Snus) in seinen und anderen Tankstellen, die er belieferte, vom Amtsgericht Stuttgart insgesamt zu einer Zahlung von rund 200 000 Euro verurteilt worden. In der Summe enthalten ist eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart sagt, man habe Haag keinen Vorsatz für die Straftat nachweisen können. Sie hatte 150 Tagessätze beantragt. Diese wurden vom Amtsgericht zunächst erlassen, in der Hauptverhandlung aber auf 90 reduziert. Haag gilt damit als nicht vorbestraft.