Wie Ermittler zwei Hehlerbanden aufspürten, Millionen unversteuerte Zigaretten fanden und warum Bargeld aus dem Fenster flog.
15.12.2025 - 08:39 Uhr
Düsseldorf/Frankfurt - Zollfahnder aus Essen und aus Frankfurt am Main haben bei einem gemeinsamen Schlag gegen Hehlerbanden mehr als 10,4 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Fündig wurden sie in Düsseldorf, Erkrath, Frechen, Geldern, Hilden, Langenfeld, Leverkusen und Köln. Der Steuerschaden beläuft sich nach Angaben des Zollfahndungsamts Essen auf fast zwei Millionen Euro. Zwei Hehlerbanden wurden demnach zerschlagen, fünf Personen verhaftet.