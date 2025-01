Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag in Stuttgart mehrere Personen festgenommen. Ein 67-Jähriger soll illegales Glücksspiel organisiert haben, weitere Personen nahmen daran teil.

Robert Korell 31.01.2025 - 14:32 Uhr

Am Donnerstag hat die Polizei in einer größeren Aktion eine Wohnung am Stuttgarter Rotbühlplatz eine Wohnung durchsucht, in der offenbar illegale Glücksspiele veranstaltet wurden. Wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft berichtet, wurden dabei mehrere Personen festgenommen, darunter auch ein 67-Jähriger, der das Glücksspiel veranstaltet haben soll.