Zwei bislang unbekannte Fahrer haben sich in der Nacht zum Montag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) offenbar ein illegales Rennen geliefert. Einer der beiden, der Fahrer eines Kleinlasters, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast. Beide Fahrer flüchteten, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fuhren der Fahrer eines roten Audi und der Kleinlaster-Fahrer gegen 4 Uhr aus Richtung Freiberg am Neckar kommend offenbar viel zu schnell in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen. An der Kreuzung zur Buchstraße überholte der Kleinlaster beim Abbiegen den Audi und verlor dabei - vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit der dortigen Ampelanlage kollidierte. Anschließend setzte der Fahrer des Kleinlasters zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Kleinlaster soll es sich um ein blau-weißes Fahrzeug handeln. Auch der unbekannte Audi-Fahrer flüchtete nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort in Richtung B27. Zuvor sollen noch mehrere Mitfahrer aus dem Audi ausgestiegen und in Richtung Gröninger Weg davongerannt sein.

An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Trotz einer Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnten die beiden Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.