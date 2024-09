Lebensgefährliche Überholmanöver haben zwei Aston Martins zwischen Nebringen und Bondorf vollführt.

Ulrich Stolte 23.09.2024 - 11:36 Uhr

Zwei britische Sportwagen der Marke Aston Martin haben sich am Sonntag gegen 13 Uhr zwischen Bondorf und Nebringen ein Rennen geliefert. Nach Angaben von Augenzeugen seien die beiden Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hätten mehrfach andere Autos überholt, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Wie die Polizei berichtet, seien dabei mehrere Autofahrer gefährdet worden. So musste ein 41-Jähriger beispielsweise eine Vollbremsung einleiten, um die überholenden Sportwagen vor sich einscheren zu lassen und einen Frontalunfall mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg ermittelt nun gegen die noch unbekannten Personen in den beiden grauen und schwarzen Sportwagen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07 11/68 69 0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.