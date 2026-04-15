Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte: Ein Wohnhaus brennt lichterloh, die zehn Bewohner retten sich in letzter Minute. Was bislang über das Feuer bekannt ist.

red/dpa/lsw 15.04.2026 - 09:19 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) sind nach ersten Informationen voraussichtlich mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden. Zwei der zehn Bewohner, eine 45-Jährige und ein 38-Jähriger, seien wegen Rauchvergiftungen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien vor Ort behandelt worden.