Weltberühmt wurde Doherty mit Rollen als verwöhnte Serientochter und moderne Hexe. Zuletzt kämpfte sie lange für einen offeneren Umgang mit Krebs.

red/dpa 14.07.2024 - 16:58 Uhr

Die US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot. Die als Serientochter Brenda Walsh in der Serie „Beverly Hills, 90210“ bekanntgewordene Doherty starb am Samstag an den Folgen einer Brustkrebserkrankung, wie ihre Sprecherin Leslie Sloane der Deutschen Presse-Agentur dpa bestätigte. „Nach vielen Jahren des Kämpfens hat sie ihre Schlacht gegen den Krebs verloren“, erklärte Sloane. Doherty zählte auch dank ihrer Rolle als Hexe Prue Halliwell in „Charmed: Zauberhafte Hexen“ zu den berühmtesten Serienschauspielerinnen der 90er- und 00er-Jahre. Sie wurde 53 Jahre alt.