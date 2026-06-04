Marjane Satrapi prägte mit ihren Werken das Bild des Irans weltweit. Nun ist die Autorin und Regisseurin im Alter von 56 Jahren gestorben.
04.06.2026 - 13:12 Uhr
Paris - Die iranisch-französische Autorin Marjane Satrapi ist tot. Die Illustratorin und Filmschaffende starb im Alter von 56 Jahren, wie der Élysée-Palast in Paris und der Leiter des iranischen Kulturvereins Pouya in Paris, Abbas Bakhtiari, bekanntgaben. Weltberühmt wurde sie mit der autobiografischen Graphic Novel "Persepolis", in der sie ihre Kindheit im Iran, die Erfahrungen von Exil und Migration sowie die Folgen politischer Umbrüche schilderte.