Sie regierte das Land nicht nur einmal und war zuletzt Oppositionsführerin in Bangladesch. Nun ist Khaleda Zia gestorben.

dpa 30.12.2025 - 05:59 Uhr

Dhaka - Die frühere Ministerpräsidentin von Bangladesch, Khaleda Zia, ist tot. Sie starb am frühen Morgen im Alter von 80 Jahren, wie ihre Partei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), am Dienstag in einem Statement auf der Plattform X mitteilte. Das Portal "Dhaka Tribune" berichtete unter Berufung auf ihren Arzt, sie sei während der Behandlung in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Dhaka gestorben. Zia war die erste Frau im Amt der Ministerpräsidentin und regierte das Land mehrfach - zuletzt von 2001 bis 2006.