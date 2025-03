Im Alter von 84 Jahren ist der Grünen-Politiker und Bürgerrechtler Gerd Poppe gestorben. Der Physiker engagierte sich bereits seit 1968 in der DDR-Opposition.

Der DDR-Bürgerrechtler, Grünen-Politiker und erste Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Gerd Poppe, ist mit 84 Jahren gestorben. Mit seinem Tod am Samstag verliere Deutschland einen Menschen, der gezeigt habe, „wie lang der Weg der Aufklärung sein muss und wie lohnend er ist“, erklärte die Vorsitzende der Bundesstiftung Aufarbeitung, Anna Kaminsky, am Sonntag in Berlin. Die Stiftung verliere zugleich „nicht nur einen Mitgründer, sondern einen klugen, diskreten und beharrlichen Mitgestalter“.