Der italienische Designer Valentino ist gestorben. Er wurde 93 Jahre alt.

red/AFP 19.01.2026 - 18:10 Uhr

Der weltberühmte Modeschöpfer Valentino ist tot. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die von ihm und seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti gegründete Stiftung berichtete, starb der Designer mit dem bürgerlichen Namen Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom. Valentino galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture.