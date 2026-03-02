Sensation im Rijksmuseum: Ein bisher unbekanntes Rembrandt-Gemälde aus dem Jahr 1633 wurde entdeckt. Welche Technik half, die Echtheit zu bestätigen?

red/AFP 02.03.2026 - 12:29 Uhr

Kunstexperten des Rijksmuseum in Amsterdam haben ein bisher unbekanntes Gemälde des niederländischen Malers Rembrandt entdeckt. Das Museum teilte am Montag mit, dank fortschrittlichster Scanner-Technik und Stilanalysen hätten die Wissenschaftler die Echtheit des Werks „Vision von Zacharias im Tempel“ aus dem Jahr 1633 bestätigen können. Es sei dem Museum kürzlich aus einer Privatsammlung zur Untersuchung übergeben worden.