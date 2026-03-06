Videos statt Fahnenträger und Boykott: Die Eröffnungsfeier in Verona ist der offizielle Start für die Winter-Paralympics. Wie das deutsche Team die Zeremonie fernab von Verona erlebt.
Die 14. Paralympischen Winterspiele in Italien haben offiziell begonnen. Um 21.19 Uhr erklärte Italiens Präsident Sergio Mattarella die Spiele im antiken Amphitheater von Verona - zwölf Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele am selben Ort - für eröffnet. Zuvor liefen 28 der 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap ein - darunter auch Russland und Belarus.