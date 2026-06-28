Ein etwa 50-jähriger Mann soll in einem Bus zwischen Nürtingen und Neckartailfingen gegenüber einer jungen Frau mehrfach übergriffig geworden sein. Nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagvormittag in einem Linienbus gegenüber einer 18-jährigen Frau übergriffig verhalten. Laut Polizei war die junge Frau gegen 10.45 Uhr mit der Buslinie 188 von Nürtingen nach Neckartailfingen unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach und sie im weiteren Verlauf mehrfach gegen ihren Willen küsste.

Nachdem die 18-Jährige den Bus am Aileswasensee verlassen hatte, gelang es ihr, den Mann abzuschütteln. Anschließend informierte sie ihre Freunde, die wiederum die Polizei hinzuzogen.

Der mutmaßliche Täter soll auffallend genuschelt haben

Das Polizeirevier Nürtingen nahm die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter auf. Er soll etwa 50 Jahre alt sein, dunkle kurze Haare haben und dunkle Kleidung getragen haben. Zudem sprach er gebrochenes Deutsch und nuschelte.

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.