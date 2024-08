Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte im Raum Karlsruhe sind wegen des Unwetters im Dauereinsatz. In der Integrierten Leitstelle hieß es: „Wir haben hier Tausend Einsätze.“ Bei der Polizei waren es 350 bis 400 nach ersten Angaben. Insbesondere im Bereich Bruchsal/Bretten seien viele Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Auch nach ersten Informationen des Lagezentrums im baden-württembergischen Innenministerium lag in der Region Karlsruhe ein Schwerpunkt der abendlichen Unwetter-Einsätze im Südwesten.

In der Gemeinde Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) ist die Saalbach nach Auskunft der Polizei an einigen Stellen über die Ufer gelaufen. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr seien zunächst keine Evakuierungsmaßnahmen nötig, sagte ein Polizeisprecher. Menschen, die in Fahrzeugen vom Wasser umgeben waren, hätten sich gemeldet. Über Verletzte war nach ersten Informationen nichts bekannt.

Heftige Regenfälle sorgen für massiven Anstieg des Wasserstands

Der Wasserstand der Saalbach ist infolge der heftigen Regenfälle massiv gestiegen. Eine Ansicht der Hochwasserzentrale für den Pegel Gondelsheim zeigt, dass die Linie in den vergangenen Tagen und bis weit in den Dienstag hinein unter der Marke von zehn Zentimetern verlief. Am Abend dann schnellt die Kurve schlagartig auf über 2,70 Meter hoch - und übertraf den Daten zufolge damit auch Hochwasserereignisse aus den Jahren 2013 (2,23 Meter), 2015 (2,06 Meter) und 1983 (1,95 Meter). Am späten Abend war aber auch zu sehen, dass der Pegelstand wieder sank.

Zu diesem Zeitpunkt wurde für den flussabwärts gelegenen Pegel Bruchsal noch ein Anstieg erwartet. Hier war der Wasserstand von unter 30 Zentimetern tagsüber in Windeseile auf fast 1,90 Meter angewachsen. Beim Hochwasser 2013 hatte der Pegelstand 1,68 Meter betragen. Von einem sogenannten 100-jährlichen Hochwasser gehen Fachleute hier aus, wenn die Marke von 2,10 Metern erreicht wird, von einem 50-jährlichen Hochwasser bei 1,92 Metern. Derartige Angaben nennt die Hochwasserzentrale für den Pegel Gondelsheim nicht.

Im sozialen Netzwerk Facebook informierte die Gemeinde, im ganzen Ort herrsche eine Notsituation. Menschen sollten - wenn möglich - Freunde und Nachbarn unterstützen. „Auch werden nach dem Regen viele helfenden Hände und auch Pumpen etc. benötigt.“

Die Feuerwehr Gondelsheim schrieb auf Facebook zum Hochwasser: „Aktuell haben wir sehr viele Meldungen, welche wir priorisieren und abarbeiten.“ Es könne länger dauern.