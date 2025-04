Eine Grippewelle im ersten Quartal des laufenden Jahres hat sich auf die Zahl der Todesfälle in Deutschland ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gab es im Februar und März verglichen mit dem mittleren Wert der Vorjahre mehr Tote.

red/AFP 15.04.2025 - 09:32 Uhr

