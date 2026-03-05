Keine Handys mehr auf dem Schulhof und im Klassenzimmer – und Social Media erst ab 16? Cem Özdemir spricht sich für strenge Regeln aus.
Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat für den Fall eines Wahlsiegs ein Handyverbot an allen Schulen im Südwesten angekündigt. „Dann haben wir Gleichheit unter den Schulen“, sagte Özdemir in einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern bei einer Veranstaltung des „Mannheimer Morgen“ am Mittwochabend.