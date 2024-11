Teenager eröffnen in Ludwigsburg Pop-Up-Club für alle Altersgruppen

Drei junge Ludwigsburgerinnen haben im ehemaligen Brauhaus 2.0 den Club Fips eröffnet – und treffen damit einen Nerv. Bei der ersten Party kamen hunderte Gäste, jetzt legen die Gründerinnen mit einer 80-Party nach.

Emanuel Hege 11.11.2024 - 20:00 Uhr

Die dunklen Fliesen der ehemaligen Gaststätte kleben noch etwas unter jedem Schritt, ein Hinweis auf eine durchzechte Nacht. Die Tanzfläche sei voll gewesen, die Bar war in Vollbetrieb, berichten Pia Knecht, Greta Knecht und Jule Wirth von ihrer Halloween-Party im Fips. „Wir hatten echt Sorge, ob neben unseren Freunden überhaupt noch Leute kommen“, sagt Jule Wirth. „Als ich dann irgendwann vor die Tür bin, habe ich die riesige Schlange gesehen. Das war schon krass, dass die alle zu unserer Party wollten.“ Laut den Betreiberinnen kamen mehr als 500 Gäste zur Eröffnung des neuen Pop-Up-Clubs Fips in der Nähe des Ludwigsburger Bahnhofs. Der soll in den kommenden Wochen weiter für Wirbel sorgen – mit einer 80er-Party und als Treffpunkt für Weihnachtsmarktbesucher.