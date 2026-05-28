Im Führerhaus 65-Jähriger LKW-Fahrer schmuggelt 250 Kilo Drogen
Der Mann steht wegen Drogenschmuggels vor dem Stuttgarter Landgericht. Er erzählt dem Richter offen, wie das Ganze ablief.
Der Mann steht wegen Drogenschmuggels vor dem Stuttgarter Landgericht. Er erzählt dem Richter offen, wie das Ganze ablief.
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts hat schon mit einigen Nackenschlägen im Leben fertig werden müssen. Auch den seit Kurzem gegen ihn laufenden Prozess wegen Drogenschmuggels scheint der Mann mit der Brille und den grauen Haaren mit einer gewissen Gelassenheit anzugehen. „Guten Morgen“, ruft er freundlich in den Gerichtssaal.