Im Fußball und auch sonst Die Schönheit der Niederlage
Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Beginnen wir diesen Text mit einem schmerzhaften Experiment: Stellen Sie sich vor, Sie wären Fan von Bayern München. Das tut weh, und zwar auf vielen Ebenen: Sie verlieren sich in Parolen, die nur Eingeborene verstehen („Mia san mia“), müssen würdelose Lieder mitgrölen („Superbayern, Superbayern, hey“) und, traurigster Punkt: So gut wie nie in kommen Sie in den Genuss des charakterbildenden Gefühls einer Niederlage.