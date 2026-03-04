Die Künstlerin Ingrid Dahn stellt vom 15. März bis 3. Mai in den Räumen des Leonberger Galerievereins aus – unter dem Titel „Ingrid Dahn – Die Figur und ihr Raum“.

Die Künstlerin Ingrid Dahn zeigt vom 15. März bis 3. Mai ihre Ausstellung „Ingrid Dahn – Die Figur und ihr Raum“ in den Räumen des Galerievereins Leonberg, Zwerchstraße 27. Zu sehen sind Plastiken, Malereien und Zeichnungen. „Die Präsentation gibt einen umfassenden Einblick in ein Werk, das sich seit mehr als fünf Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Mensch und Raum auseinandersetzt“, schreibt die Leonberger Stadtverwaltung in einer Ankündigung.

Die Vernissage ist am Sonntag, 15. März, um 11.15 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Die Künstlerin lebt und arbeitet in Warmbronn und auf Teneriffa

Ingrid Dahn lebt und arbeitet in Warmbronn – aber auch in La Orotava auf Teneriffa. Im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens steht die – meist weibliche – menschliche Figur. „Ihre Arbeiten verstehen sich nicht als naturalistische Darstellungen, sondern als Modelle des Menschen in seiner Beziehung zur Umwelt“, teil die Stadt mit. Körper, Wahrnehmung und Denken würden dabei als sich erweiternde Systeme sichtbar, die den Raum nicht nur umgeben, sondern aktiv formen.

Dahn selbst beschreibt es so: „Meine Figuren dringen in den Raum ein, nehmen ihn auf und werden selbst Raum. Gleichzeitig geht der Raum durch sie hindurch und verändert sich in ihnen.“ Ein zentrales formales Motiv sei dabei die Parabel – eine Kurve, die sich über den Körper hinaus in den Raum fortsetzt. In den Plastiken manifestiert sich dieses Prinzip in konvexen und konkaven Formen, während sich die Figuren in den Gemälden über das gesamte Bildfeld ausdehnen.

Zwei Führungen sind durch die Ausstellung geplant

Ingrid Dahns Zeichnungen verdichten diese Überlegungen in konzentrierter, oft reduzierter Form und machen den gedanklichen Ursprung vieler plastischer Arbeiten sichtbar. „Materialien wie Plexiglas, Acryl und Aluminium ermöglichen Transparenzen und Überlagerungen, die wechselnde Perspektiven eröffnen und den Raum als dynamisches Gefüge erfahrbar machen“, heißt es in der Ankündigung weiter. Kurzum: Dahns Werk lade dazu ein, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und die Beziehung zwischen Körper, Geist und Raum neu zu reflektieren.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 15. März, um 11.15 Uhr eröffnet. Es werden zwei öffentliche Führungen mit Christina Ossowski angeboten: an den Sonntagen 22. März und 3. Mai, jeweils um 15.30 Uhr. Der Galerieverein Leonberg lädt außerdem am Donnerstag, 26. März, von 18.30 Uhr an zu „Kunst + Wein“ ein. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.