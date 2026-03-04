Die Künstlerin Ingrid Dahn stellt vom 15. März bis 3. Mai in den Räumen des Leonberger Galerievereins aus – unter dem Titel „Ingrid Dahn – Die Figur und ihr Raum“.
04.03.2026 - 11:04 Uhr
Die Künstlerin Ingrid Dahn zeigt vom 15. März bis 3. Mai ihre Ausstellung „Ingrid Dahn – Die Figur und ihr Raum“ in den Räumen des Galerievereins Leonberg, Zwerchstraße 27. Zu sehen sind Plastiken, Malereien und Zeichnungen. „Die Präsentation gibt einen umfassenden Einblick in ein Werk, das sich seit mehr als fünf Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Mensch und Raum auseinandersetzt“, schreibt die Leonberger Stadtverwaltung in einer Ankündigung.