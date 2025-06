Merkel kritisiert Merz' Grenzpolitik: Im Gespräch mit Geflüchteten fordert sie Asylverfahren an der Grenze und betont die Notwendigkeit europäischer Lösungen.

red/AFP 30.06.2025 - 10:10 Uhr

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich von der Zurückweisungspraxis der altuellen CDU-geführten Bundesregierung distanziert. In einem vom WDR veranstalteten Gespräch mit fünf Geflüchteten sagte Merkel nach Angaben vom Montag: „Wenn jemand an der deutschen Grenze ‚Asyl’ sagt, dann muss er erst mal ein Verfahren bekommen - meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren.“