Nun ist es auch von amerikanischer Seite bestätigt: Im Konflikt zwischen Washington und Teheran gibt es einen neuen Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden.
05.02.2026 - 19:46 Uhr
Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen. Das bestätigte eine hochrangige US-Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur. Für die Vereinigten Staaten sollen demnach der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an den Gesprächen teilnehmen.