Kommen nur Menschen ins Jenseits? Der katholische Theologe Gregor Taxacher hat daran Zweifel. Und kritisiert die Kirchen beim Umgang mit dem Thema. Schon Martin Luther glaubte, dass sein Hund ins Paradies kommt.
23.10.2025 - 12:35 Uhr
Tiere können denken, fühlen und empfinden. Sie verfügen über Emotionalität, Erkenntnisvermögen, ein komplexes soziales Zusammenleben und echte Lernfähigkeit. Sie empfinden Freude und Trauer, sie nehmen Zuwendung und Schmerzen wahr, sie können Liebe empfangen und Liebe schenken.