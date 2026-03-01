Der Iran hat bei seinen Gegenangriffen offenbar auch Stützpunkte der Bundeswehr attackiert. Seit Samstagmorgen seien mehrere iranische Drohnen und Raketen abgefeuert worden.
01.03.2026 - 21:56 Uhr
Der Iran hat bei seinen Gegenangriffen auf Israel und US-Militäreinrichtungen Medienberichten zufolge auch Stützpunkte der Bundeswehr im Irak und in Jordanien beschossen. Seit Samstagmorgen seien mehrere iranische Drohnen und Raketen auf eine multinationale Militärbasis in der Nähe von Erbil im Nordirak sowie auf ein Feldlager der Bundeswehr im Osten Jordaniens abgefeuert worden, berichtete der „Spiegel“ am Sonntag. Alle Geschosse und Drohnen seien durch Flugabwehrsysteme abgefangen worden.