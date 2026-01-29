Anlässlich des Weltkrebstages findet am Klinikum Ludwigsburg eine Aktionswoche inklusive einer Infoveranstaltung statt.

Anlässlich des Weltkrebstags am Mittwoch, 4. Februar, rückt das Krebszentrum Nord-Württemberg im RKH-Klinikum Ludwigsburg die individuelle Behandlung von Menschen mit einer Krebserkrankung in den Mittelpunkt. Vom 1. bis 7. Februar findet eine Aktionswoche statt, deren Höhepunkt eine große Patienten-Infoveranstaltung am Samstag, 7. Februar, ist. Das teilt die RKH mit. Ziel ist es, Orientierung zu geben und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die zentrale Botschaft des Weltkrebstages: Die Diagnose Krebs verbindet – die Krankheitsgeschichten der Betroffenen sind einzigartig. Dieses Leitmotiv prägt laut der Mitteilung auch die Arbeit des Krebszentrums in Ludwigsburg. „Gemeinsam“ steht demnach für gebündelte medizinische, pflegerische und therapeutische Expertise in einem fachübergreifenden Krebszentrum. „Einzigartig“ bedeute eine individuelle, personalisierte Behandlung, die sich nicht nur an der Erkrankung, sondern am Menschen orientiert.

Moderne Krebsmedizin ist vielfältig

Ziel ist eine professionelle und abgestimmte Versorgung, zugeschnitten auf jeden Patienten. Moderne Krebsmedizin berücksichtigt zahlreiche Faktoren: molekulare Eigenschaften der Tumorzellen, Krankheitsstadium und Metastasen ebenso wie die persönliche Lebenssituation, körperliche Verfassung und Wünsche der Betroffenen und Angehörigen.

Die Infoveranstaltung findet von 11 bis 15 Uhr im Hörsaal des Ludwigsburger Klinikums statt. Die Besucher erwarten kurze, verständliche Vorträge zu moderner Krebsmedizin – von Frauenheilkunde und Strahlentherapie über Vorsorge, Bewegung und Rehabilitation bis zu psychosozialen Themen. Experten aus verschiedenen Fachrichtungen geben Einblicke in Behandlungsmöglichkeiten und beantworten Fragen.

Im Eingangsbereich befindet sich ein Ausstellungsbereich mit Ständen von zahlreichen Selbsthilfegruppen sowie unterstützenden Angeboten innerhalb und außerhalb des Klinikums. Der Eintritt ist frei.