Anlässlich des Weltkrebstages findet am Klinikum Ludwigsburg eine Aktionswoche inklusive einer Infoveranstaltung statt.
29.01.2026 - 20:30 Uhr
Anlässlich des Weltkrebstags am Mittwoch, 4. Februar, rückt das Krebszentrum Nord-Württemberg im RKH-Klinikum Ludwigsburg die individuelle Behandlung von Menschen mit einer Krebserkrankung in den Mittelpunkt. Vom 1. bis 7. Februar findet eine Aktionswoche statt, deren Höhepunkt eine große Patienten-Infoveranstaltung am Samstag, 7. Februar, ist. Das teilt die RKH mit. Ziel ist es, Orientierung zu geben und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.