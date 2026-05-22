Am späten Abend fährt ein Auto ungebremst auf ein anderes Auto auf. Die Autofahrer haben noch Glück und werden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Es gibt Stau.

red/dpa/lsw 22.05.2026 - 07:08 Uhr

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Gärtringen hat eine mehrstündige Vollsperrung verursacht. Zwei Autofahrer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr ein 41-Jähriger aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen am späten Abend gegen 22:30 Uhr bei Gärtringen (Landkreis Böblingen) von hinten ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto auf.