Feueralarm bei Reutlingen: Die Feuerwehr kämpft mit zahlreichen Kräften gegen Flammen in einem leerstehenden Haus. Der Schaden ist nach ersten Schätzungen beträchtlich.
07.02.2026 - 15:15 Uhr
– Beim Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Bad Urach ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Feuer war Polizeiangaben zufolge am Morgen ausgebrochen, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in vollem Umfang in Brand, eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Verletzt wurde bei dem Feuer den Angaben nach niemand.