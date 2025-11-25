Das Angebot für geflüchtete, psychisch belastete Kinder im Kreis Ludwigsburg wird fortgeführt. Vor der vierten Auflage startet das Landratsamt einen Aufruf.

Im neuen Jahr wird das Projekt „Expressive Sandarbeit“ in eine vierte Runde starten. Es ist beim Sozialen Dienst Asyl des Landratsamts Ludwigsburg angesiedelt und erweitert das Angebot für psychisch belastete Geflüchtete. Engagierte ehrenamtliche Begleitpersonen werden hierfür dringend gesucht, so ein Aufruf des Landratsamtes.

Mit Hilfe der Expressiven Sandarbeit sollen Kinder, die mit traumatischen Erlebnissen aus ihrem Heimatland oder auf der Flucht konfrontiert sind, einen sicheren Raum finden, um diese Erfahrungen zu verarbeiten. Ziel ist es, psychische Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Resilienz der Kinder zu stärken. Diese nonverbale Methode ist besonders für früh traumatisierte Kinder geeignet, die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Durch die kreative Gestaltung von Szenen im Sand können positive Erinnerungen geweckt werden, die das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit fördern.

Mit einer Sandkiste, verschiedenen Materialien und Spielfiguren stellen die Kinder ihre inneren Erlebnisse dar und bearbeiten diese. In jedem Projektdurchlauf nehmen etwa zehn Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren teil. Ein Durchlauf umfasst elf bis zwölf wöchentliche Termine.

Ehrenamtliche Begleiter gesucht

Eine zentrale Rolle im Projekt spielen die ehrenamtlichen Begleiter. Jede begleitende Person ist über den Projektzeitraum für je ein Kind da. Deshalb ist es wichtig, dass diese Zeit für alle elf Termine mitbringt. Vor Beginn erhalten die Begleiter eine umfassende Schulung. Darüber hinaus werden sie während des Projekts betreut und haben Zugang zu Methoden zur Reflexion und Qualitätssteigerung. Nach dem Projektende erhalten sie ein Zertifikat.

Eine Infoveranstaltung für interessierte Helfer findet am Donnerstag, 22. Januar, um 16 Uhr in der Straße Auf dem Wasen 9 in Ludwigsburg, Zimmer 212, statt. Interessierte können sich bei Jessica Sinemli weitere Infos einholen unter Jessica.Sinemli@landkreis-ludwigsburg.de, 0170/3864929.

Der vierte Durchgang startet am 23. Februar. Das zweitägige Training für die Ehrenamtlichen findet am Freitag und Samstag, 13. und 14. Februar, statt. Die wöchentlichen Termine folgen dann – ausgenommen der Ferien – immer montags ab 16.30 Uhr im Landratsamt. Weitere Infos gibt es auf www.sandwork.org/de.