Das Angebot für geflüchtete, psychisch belastete Kinder im Kreis Ludwigsburg wird fortgeführt. Vor der vierten Auflage startet das Landratsamt einen Aufruf.
25.11.2025 - 05:00 Uhr
Im neuen Jahr wird das Projekt „Expressive Sandarbeit“ in eine vierte Runde starten. Es ist beim Sozialen Dienst Asyl des Landratsamts Ludwigsburg angesiedelt und erweitert das Angebot für psychisch belastete Geflüchtete. Engagierte ehrenamtliche Begleitpersonen werden hierfür dringend gesucht, so ein Aufruf des Landratsamtes.