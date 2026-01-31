Das Jobcenter des Kreises Ludwigsburg stellt am Montag, 2. Februar, in Bietigheim Bissingen die „Plan A“ auf die Beine – und möchte damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

hen 31.01.2026 - 10:00 Uhr

Zum siebten Mal findet die Ausbildungsmesse „Plan A“ des Jobcenters Landkreis Ludwigsburg statt. Das Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen wird am Montag, 2. Februar, von 13 bis 16 Uhr zum Treffpunkt für Ausbildung und Studium: Über 100 Ausbildungsberufe und Studiengänge werden präsentiert, mehr als 50 Unternehmen aus der Region sind vertreten.