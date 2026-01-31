Das Jobcenter des Kreises Ludwigsburg stellt am Montag, 2. Februar, in Bietigheim Bissingen die „Plan A“ auf die Beine – und möchte damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Zum siebten Mal findet die Ausbildungsmesse „Plan A“ des Jobcenters Landkreis Ludwigsburg statt. Das Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen wird am Montag, 2. Februar, von 13 bis 16 Uhr zum Treffpunkt für Ausbildung und Studium: Über 100 Ausbildungsberufe und Studiengänge werden präsentiert, mehr als 50 Unternehmen aus der Region sind vertreten.

 

Die Ausbildungsmesse soll dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und jungen Menschen die berufliche Orientierung zu erleichtern. „Die Plan A ist ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung in der Region. Sie bringt Unternehmen und potenzielle Nachwuchskräfte aus dem Landkreis frühzeitig zusammen“, sagt Anche Hagenbruch, Leitung des Geschäftsteils Firmenberatung im Jobcenter. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos gibt es auf www.plan-a-azubimesse.de.