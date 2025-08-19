Der Kreis Ludwigsburg ist Teil des FSME-Risikogebiets, in dem die Tiere sehr aktiv sind. Das Gesundheitsamt gibt daher Tipps.
19.08.2025 - 06:00 Uhr
Der Kreis Ludwigsburg gehört zu den vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen FSME-Risikogebieten. Besonders in den warmen und feuchten Monaten sind Zecken hier sehr aktiv. Zecken gelten als Überträger der viralen Erkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sowie der bakteriell verursachten Borreliose. Das Gesundheitsamt im Kreis gibt Tipps zum Zeckenschutz und richtigen Verhalten nach einem Zeckenstich.