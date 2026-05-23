Wil sie im vergangenen Jahr auf viel Interesse gestoßen war, wiederholt der Verein ADFC eine Radtour für jedermann im Kreis Ludwigsburg. Startpunkt ist das Forum in Ludwigsburg.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Der Kreis Ludwigsburg birgt eine faszinierende Vergangenheit, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht. Vor fast 2000 Jahren erstreckte sich hier die Grenze des Römischen Reiches, der Limes. Der ADFC lädt nur zu einer Radtour ein, die Orte ansteuert, an denen noch heute Spuren dieser Ära zu finden sind.

 

Besonders beeindruckend ist das gut erhaltene Römerhaus in Walheim, das die raffinierten Baukünste und den Luxus dieser Zeit widerspiegelt. Bei einer exklusiven Führung taucht die Gruppe in die zivile römische Provinz ums Jahr 200 n. Chr. ein. Die Tour stieß im vergangenen Jahr auf große Begeisterung – deshalb wird sie wiederholt.

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Die Abwechslung im Kreis Ludwigsburg ist groß – das gilt nicht nur für die Landschaft, sondern auch für die Radrouten. Von Familien mit Kindern bis zum Leistungssportler kommen alle auf ihre Kosten.

Treffpunkt ist am Freitag, 29. Mai, um 10 Uhr vor dem Forum in Ludwigsburg. Die Strecke ist rund 60 Kilometer lang. Zum Mittagessen wird eingekehrt. Anschließend gibt es eine Führung durch das Römerhaus in Walheim. Der Unkostenbeitrag für die Führung und den Eintritt beträgt circa 7 Euro für Mitglieder und circa 10 Euro für Nichtmitglieder. Um Anmeldung auf https://touren-termine.adfc.de/ wird gebeten.