Wil sie im vergangenen Jahr auf viel Interesse gestoßen war, wiederholt der Verein ADFC eine Radtour für jedermann im Kreis Ludwigsburg. Startpunkt ist das Forum in Ludwigsburg.

Andreas Hennings 23.05.2026 - 14:00 Uhr

Der Kreis Ludwigsburg birgt eine faszinierende Vergangenheit, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht. Vor fast 2000 Jahren erstreckte sich hier die Grenze des Römischen Reiches, der Limes. Der ADFC lädt nur zu einer Radtour ein, die Orte ansteuert, an denen noch heute Spuren dieser Ära zu finden sind.