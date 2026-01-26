Aufgrund des Winterwetters kommt es am Montagmorgen im Kreis Ludwigsburg zu Zugausfällen. Auf den Straßen ereigneten sich seit Sonntagabend mehrere glimpfliche Unfälle.
26.01.2026 - 08:36 Uhr
Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht kommt es am Montagmorgen auf allen Linien der Stuttgarter S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen, das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die S-Bahnen fahren derzeit nur im 30-Minuten-Takt. „Es kann auf allen S-Bahn-Linien zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen. Ein reibungsloser Betriebsstart kann nicht gewährleistet werden“, heißt es in der Mitteilung.