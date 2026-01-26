Aufgrund des Winterwetters kommt es am Montagmorgen im Kreis Ludwigsburg zu Zugausfällen. Auf den Straßen ereigneten sich seit Sonntagabend mehrere glimpfliche Unfälle.

Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht kommt es am Montagmorgen auf allen Linien der Stuttgarter S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen, das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die S-Bahnen fahren derzeit nur im 30-Minuten-Takt. „Es kann auf allen S-Bahn-Linien zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen. Ein reibungsloser Betriebsstart kann nicht gewährleistet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Betroffen sind auch die Linien S4 und S5 im Kreis Ludwigsburg. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Marbach und Backnang verkehrt die S4 nur im 60-Minuten-Takt, da die Strecke nur eingleisig befahrbar ist. „Über die Dauer der Beeinträchtigung liegen uns leider noch keine Informationen vor. Bitte prüfen Sie weiterhin Ihre Reiseverbindung online, um sich auch über kurzfristige Änderungen zu informieren“, so der Appell des VVS.

Lage auf den Straßen ist bislang ruhig

Auf den Straßen ist die Lage bislang am Montagmorgen „relativ ruhig“, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erklärt. Mögliche Unfälle, die derzeit aufgenommen werden, sind jedoch noch nicht gemeldet. Bislang sind der Polizei seit 2 Uhr nachts im Kreis Ludwigsburg nur drei Unfälle mit Blechschäden bekannt: in Vaihingen an der Enz, in Bietigheim-Bissingen und in Marbach.

Am Abend zuvor hatte es zwischen 20.15 und 2 Uhr in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen häufiger gekracht, insgesamt 55 Unfälle gab es aufgrund von Glätte – 18 davon auf den Autobahnen. Verletzte gab es dabei nicht, der Gesamtschaden wird auf 470.000 Euro geschätzt, pro Unfall also rund 8550 Euro.