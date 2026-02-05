Jeden Tag sterben zig Soldaten im Ukraine-Krieg - und das schon seit vier Jahren. Der ukrainische Präsident nennt jetzt neue Zahlen zu eigenen Verlusten. Andere Schätzungen liegen weit darüber.
05.02.2026 - 01:52 Uhr
Kiew/Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die offiziellen Verluste eigener Truppen seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp vier Jahren auf 55.000 getötete Soldaten beziffert. Darunter fielen auch Berufssoldaten und Mobilisierte, sagte er dem französischen Sender France2 in einem Interview. Hinzu komme eine große Zahl von Menschen, die vermisst würden, sagte der mit den Tränen kämpfende Staatschef.