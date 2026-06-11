Die Gastland-Auftritte gehören zu den größten Attraktionen der Frankfurter Buchmesse. Was zeigt Tschechien im Herbst - und warum hat das Binnenland plötzlich eine Küste?
11.06.2026 - 12:44 Uhr
Frankfurt/Main - Ehrengastland Tschechien will nicht nur seine Literatur während der Frankfurter Buchmesse im Oktober präsentieren: Geplant ist ein ganzes Jahr der tschechischen Kultur, wie die Organisatoren des Gastland-Auftritts in der Deutschen Nationalbibliothek ankündigten. Rund 100 Veranstaltungen - auch zu anderen Kunstgattungen - sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein stattfinden.