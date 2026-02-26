Obwohl sie dicht an ihrem Auto steht, wird eine Frau von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei prüft nun einen schwerwiegenden Verdacht.

dpa/lsw 26.02.2026 - 16:13 Uhr

– Eine Frau ist in Rheinau (Ortenaukreis) von einem Kleintransporter erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben. Die 37-Jährige wurde angefahren, als sie um ihr geparktes Auto lief, wie die Polizei mitteilte. Obwohl sich die Frau den Angaben zufolge eng an ihren Wagen drückte, sei es zu dem Unfall gekommen.